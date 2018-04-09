Красноярцев позвали на публичные слушания по ремонту городских дорог
В обсуждении может принять участие любой житель краевого центра.
В обсуждении может принять участие любой житель краевого центра.
Красноярцев приглашают принять участие в общественном обсуждении работ по строительству, ремонту и реконструкции дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
На обсуждении ждут всех желающих. Но в первую очередь личные приглашения получили те, кто изъявил желание стать общественным контролёром за ремонтом дорог.
Организаторы предлагают участникам прийти заранее, так как потребуется немного времени на регистрацию. На всякий случай необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, так как в здании действует пропускная система.
На обсуждениях горожанам расскажут о планах реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по направлениям «Строительство», «Ремонт городских дорог», «Ремонт краевых дорог», все пришедшие смогут задать вопросы и обсудить организационные моменты работы общественников в течение сезона.
В этом году в Красноярске отремонтируют, построят и реконструируют 53 объекта. Этот проект уже второй год реализуется в 36 субъектах России, в том числе в Красноярском крае. Программа рассчитана на 9 лет. В 2018 году на реализацию программы в Красноярске выделено 1,7 млрд рублей. Сумма такая же как в прошлом году, однако в этом году больший объем средств направлен на реконструкцию и строительство, на ремонт — 1,22 млрд рублей.
Список всех объектов ремонта выложен в открытом доступе. Все желающие могут ознакомиться с ним в специальном разделе «Безопасные и качественные дороги-2018» на официальном сайте администрации Красноярска.
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