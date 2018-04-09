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14:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев позвали на публичные слушания по ремонту городских дорог

В обсуждении может принять участие любой житель краевого центра.

Красноярцев приглашают принять участие в общественном обсуждении работ по строительству, ремонту и реконструкции дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На обсуждении ждут всех желающих. Но в первую очередь личные приглашения получили те, кто изъявил желание стать общественным контролёром за ремонтом дорог.

Общественное обсуждение состоится во вторник, 10 апреля, в малом зале администрации Красноярска по адресу: ул. Карла Маркса, 93, 2 этаж. Начало в 19:00.

Организаторы предлагают участникам прийти заранее, так как потребуется немного времени на регистрацию. На всякий случай необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, так как в здании действует пропускная система.

На обсуждениях горожанам расскажут о планах реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по направлениям «Строительство», «Ремонт городских дорог», «Ремонт краевых дорог», все пришедшие смогут задать вопросы и обсудить организационные моменты работы общественников в течение сезона.

В этом году в Красноярске отремонтируют, построят и реконструируют 53 объекта. Этот проект уже второй год реализуется в 36 субъектах России, в том числе в Красноярском крае. Программа рассчитана на 9 лет. В 2018 году на реализацию программы в Красноярске выделено 1,7 млрд рублей. Сумма такая же как в прошлом году, однако в этом году больший объем средств направлен на реконструкцию и строительство, на ремонт — 1,22 млрд рублей.

Список всех объектов ремонта выложен в открытом доступе. Все желающие могут ознакомиться с ним в специальном разделе «Безопасные и качественные дороги-2018» на официальном сайте администрации Красноярска.

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