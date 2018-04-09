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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

«Новокрестовская» может остаться без электричества из-за долгов «Метростроя»

Станция должна открыться уже в конце апреля.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Петербургской сбытовой компании, с 11 апреля они намерены ограничить подачу электроэнергии на строящиеся объекты метро. Это некоторые шахты Лахтинско-Правобережной, Красносельско-Калининской, Невско-Василеостровской линий. И, в том числе, станция «Новокрестовская», которая должна открыться уже в конце апреля.

Виной всему — долги «Метростроя» за электроэнергию. С июля 2017 года они уже составляют 63,3 миллиона рублей. ПСК отмечает, что у них нет сведений по перспективам оплаты, а договоренности нарушаются.

Кроме того, ПСК не один раз обращалась к Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, который заказал строительные работы метрополитена. И просила помочь в этом вопросе. в декабре 2017 года на совещании стороны договорились об оплате 50 миллионов из задолженности.

— Однако до конца декабря потребителем было оплачено лишь 35 миллионов рублей, а к апрелю этого года долг только увеличился, — сообщили в компании.

Несмотря ни на что, ПСК продолжала давать электроэнергию на строящиеся объекты. А ведь ежедневно «Метрострой» потребляет на этих объектах электричества на сумму почти в 1 миллион рублей. При этом, в марте ПСК запросила у КРТИ гарантий по оплате долга «Метростроя». Но никаких действий после обращения не последовало. Тогда терпение и лопнуло.

Компания отправила уведомление «Метрострою». И пригрозила, что с 11 апреля введет режим ограничения электроэнергии, если долги не будут оплачены.

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