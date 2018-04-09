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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

КЖД назначает дополнительные поезда на «дачных» направлениях

С 14 апреля на четырех «дачных» направлениях назначаются дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

В направлении Стрельни пригородные поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням (отправлением с Южного вокзала в 07:45, из Стрельни — в 19:10).

На Мамоновском направлении утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин. В обратном направлении из Ладушкина поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 16:45, из Мамоново — по воскресеньям и праздничным дням в 16:20.

На Балтийском направлении по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням назначено два поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 09:05, обратно из Балтийска в 16:34.

В направлении Черняховска утренний поезд будет следовать по вторникам, четвергам, воскресеньям и праздничным дням (отправление из Калининграда в 08:50, из Черняховска в 13:20).

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