КЖД назначает дополнительные поезда на «дачных» направлениях

Источник: Комсомольская правда

В направлении Стрельни пригородные поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням (отправлением с Южного вокзала в 07:45, из Стрельни — в 19:10).

На Мамоновском направлении утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин. В обратном направлении из Ладушкина поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 16:45, из Мамоново — по воскресеньям и праздничным дням в 16:20.

На Балтийском направлении по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням назначено два поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 09:05, обратно из Балтийска в 16:34.