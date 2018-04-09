Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Юлия Снигирь впервые показала подросшего сына от Евгения Цыганова
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Поклонники решили, что Светлана Лобода выходит замуж
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Юлия Снигирь впервые показала подросшего сына от Евгения Цыганова
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Муж Меньшовой заговорил о тяжелом расставании с женой - СМИ
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
14:16 (мск), источник: Newsroom24.ru

Изменить систему освещения планируется на площади Революции к ЧМ-2018

Старую систему освещения заменят экономичные LED-светильники.

Источник: Newsroom24.ru

В рамках подготовки к ЧМ-2018 на площади Революции в Нижнем Новгороде произведут замену системы освещения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, по маршруту следования основных клиентских групп на площади Революции установят 17 новых фонарных столбов. Кроме того, на смену старой системе освещения придут экономичные светодиодные LED-светильники. Планируется установить 46 таких светильников и столько же люминисцентных.

Заказчиком замены освещения выступает муниципальное предприятие «Инженерные сети». Подрядчик был выбран путем электронного аукциона. Контракт получила организация ООО «Промсвет». Сумма контракта составила 2,8 млн рублей. Замена освещения на площади Революции произойдет до конца апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Более 20 тысяч нижегородцев направлено служить по контракту
Акция «100 баллов для победы» стартовала в Нижегородской области
Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Девушка спасла белку с помощью популярной песни
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
Российские фондовые индексы обвалились после новых санкций США
Прибыльное тело. Как преступники зарабатывают на сексе
Последний профессионал. Почему в СССР так любили Бельмондо
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь