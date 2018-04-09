Олимпиада по химии состоится в Нижегородской области

11 апреля 2018 года в 09.30 на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова» (г. Кстово, ул. Школьная, д.14) состоится олимпиада по химии среди студентов 1−2 курсов учреждений среднего профессионального образования.

Олимпиада направлена на повышение качества профессионального образования, обеспечение профессиональной мобильности и конкурентоспособности выпускников со средним профессиональным образованием.

Олимпиада проводится по двум номинациям: неорганическая химия и органическая химия, и включает в себя 2 этапа — выполнение теоретической части (решение задач) и практической работы (проведение опытов).

На Олимпиаду заявлено 50 участников из 32 ПОО Нижегородской области.

Победители и призеры олимпиады, а также их преподаватели будут награждены призами и ценными подарками.