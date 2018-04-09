Выносные рекламные конструкции демонтируют в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

На центральных улицах Иркутска вскоре должны исчезнуть все рекламные выносные конструкции, размещение которых в городе запрещено законом. Первый рейд по демонтажу таких штендеров и указателей уже прошел на улицах Байкальская, Софьи Перовской и Волжская. Теперь такие проверки будут проводиться каждую неделю.

— Еженедельно сотрудники департамента потребительского рынка проезжают по улицам города фиксируют нарушения, а затем размещают фото с нарушениями на сайте города. А затем, в рамках утвержденного плана, демонтируют рекламные конструкции, — цитирует начальника департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Анну Дудкевич пресс-служба мэрии города.