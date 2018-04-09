Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Звезда сериала «Мажор» снова стал отцом
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Поклонники решили, что Светлана Лобода выходит замуж
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Юлия Снигирь впервые показала подросшего сына от Евгения Цыганова
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Муж Меньшовой заговорил о тяжелом расставании с женой - СМИ
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
14:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Выносные рекламные конструкции демонтируют в Иркутске

Рейды по демонтажу проходят на центральных улицах города.

Источник: Комсомольская правда

На центральных улицах Иркутска вскоре должны исчезнуть все рекламные выносные конструкции, размещение которых в городе запрещено законом. Первый рейд по демонтажу таких штендеров и указателей уже прошел на улицах Байкальская, Софьи Перовской и Волжская. Теперь такие проверки будут проводиться каждую неделю.

— Еженедельно сотрудники департамента потребительского рынка проезжают по улицам города фиксируют нарушения, а затем размещают фото с нарушениями на сайте города. А затем, в рамках утвержденного плана, демонтируют рекламные конструкции, — цитирует начальника департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Анну Дудкевич пресс-служба мэрии города.

Отметим, о том, что рекламные конструкции будут демонтировать, предпринимателей предупреждали заранее, и у них было время убрать их добровольно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Эдита Пьеха рассказала «КП», почему попросила журналистов купить лекарства
Подумать только! Нервные клетки восстанавливаются
Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Девушка спасла белку с помощью популярной песни
Российские фондовые индексы обвалились после новых санкций США
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
Прибыльное тело. Как преступники зарабатывают на сексе
Последний профессионал. Почему в СССР так любили Бельмондо
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь