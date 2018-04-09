Уралец отсудил у энергетиков 164 тысячи за поломку стиральной машинки

В июле 2017 года в городском округе Заречный из-за превышения нагрузок отключился трансформатор, что привело к скачку напряжения в доме на улице Изумрудной и тому, что у живущего там мужчины вышла из строя машинка.

«На следующий день он обратился в офис гарантирующего поставщика с просьбой создать комиссию и зафиксировать поломку, но получил отказ. В августе мастер выдал заключение, что бытовая техника восстановлению не подлежит и ее владелец направил энергетикам претензию с просьбой возместить ущерб — ответа он так и не получил», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Вместо сгоревшей машинки мужчина купил такую же — за 86 320 рублей, плюс — приобрел гарантийный сертификат за 9990 рублей. Эти суммы он указал в своем исковом заявлении к поставщику электроэнергии. Также он просил взыскать моральный вред, штраф, расходы почтовые, судебные и так далее — в общей сложности 210 567 рублей.

«Кировский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил частично: с энергокомпании в пользу свердловчанина взыскали в счет убытков 98 379 рублей, компенсацию морального вреда — 3 тысячи, штраф — 50 689, расходы на услуги представителя и почтовые. Всего — 164 283 рубля. В доход местного бюджета взыскана госпошлина — 3 451 рубля», — рассказали в облсуде.