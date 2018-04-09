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14:47 (мск), источник: ЕАН

Полицейские освободили из плена жителя Первоуральска, у которого мошенники отобрали квартиру

В Первоуральске полицейские при поддержке бойцов Росгвардии разоблачили банду квартирных мошенников.

По местам жительства и работы подозреваемых проведены пять обысков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики освободили человека, которого злоумышленники заставили переписать свою жилплощадь, рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». В ходе проведения следственных мероприятий полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«Собранные материалы в отношении членов группы представители МВД направили в суд для избрания меры пресечения. Двое из фигурантов арестованы и помещены под стражу в СИЗО, еще двое — до судебного разбирательства будут находиться под домашним арестом. Следует отметить, что возглавлял криминальную компанию местный житель 1960 года рождения, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление к уголовной ответственности. Точный ущерб от действий подозреваемых и количество потерпевших устанавливается», — отметил полковник Горелых.

Следственные органы полиции обращаются ко всем, кто мог стать жертвами подозреваемых, с просьбой написать соответствующее заявление в отдел по борьбе с организованной преступностью. Контактный телефон — 8 (343) 297−55−55.

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