На Среднем Урале из-за потепления закрыты шесть ледовых переправ

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ежедневно ведут мониторинг состояния ледовых переправ. По итогам обследования были признаны небезопасными шесть переправ. Пять закрыты в Гаринском городском округе и одна — в Слободо-Туринском муниципальном районе. У закрытых ледовых переправ сотрудники МЧС совместно с представителями собственников установили знаки «Въезд запрещен», а на подъездных путях с помощью спецтехники сформировали снежные отвалы.