На Среднем Урале из-за потепления закрыты шесть ледовых переправ
На Среднем Урале в связи с потеплением начали закрывать ледовые переправы.
На Среднем Урале в связи с потеплением начали закрывать ледовые переправы.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ежедневно ведут мониторинг состояния ледовых переправ. По итогам обследования были признаны небезопасными шесть переправ. Пять закрыты в Гаринском городском округе и одна — в
На территории Свердловской области пока продолжают действовать 12 ледовых переправ, их безопасность находится под постоянным контролем сотрудников ГИМС. В ближайшую неделю планируется закрыть оставшиеся ледовые переправы. Как отметили в ведомстве, благодаря системной работе по обеспечению безопасности, происшествий на ледовых переправах в этом сезоне не допущено.
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