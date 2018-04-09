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15:04 (мск), источник: Интерфакс

На тестовом матче «Урал» — «Спартак» загрузка стадиона «Екатеринбург Арена» ожидается максимальной — организаторы

Екатеринбург. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Официальное открытие стадиона «Екатеринбург Арена» состоится 15 апреля в рамках матча между «Уралом» и «Спартаком», сообщила председатель комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации города Анна Байчибаева.

«Перед официальным матчем будет непосредственно церемония открытия, будет очень много развлекательных мероприятий на территории, прилегающей к самому стадиону», — сказала А. Байчибаева журналистам в понедельник.

Она отметила, что этот матч станет наиболее значимым из трех тестовых игр, которые должны состояться до ЧМ-2018.

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«Связано это в первую очередь с тем, что именно на этот матч ожидается максимальная загрузка стадиона. На первый матч намеренно не продавали весь комплект билетов, чтобы выявить все слабые места, связанные с вводом в эксплуатацию нового стадиона», — пояснила А. Байчибаева.

По ее словам, в связи с этим в районе стадиона будут частично перекрыты улицы. Так, с 12:00 до 19:00 движение будет закрыто по улице Репина на участке от Мельникова до проспекта Ленина, а также по улице Ключевской на участке от Токарей до Мельникова.

«По окончанию матча будет временно приостановлено движение по улице Татищева от улицы Репина до улицы Мельникова. Перекрытие будет кратковременным, для того, чтобы дать людям комфортно выйти со стадиона», — добавила А. Байчибаева.

Кроме того, в связи с перекрытиями изменятся маршруты движения городского транспорта. Так, не будет ходить трамвай по улице Татищева, троллейбусы будут разворачиваться у гостиницы Центральной, а автобусы перенаправят по улицам Гурзуфской, Московской и по Верх-Исетскому бульвару.

А. Байчибаева уточнила, что для болельщиков на время матча будет работать две парковки — на площади 1905 года и на перекрестке улиц Токарей и Татищева.

Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» состоялся 1 апреля между «Уралом» и Рубином. Игра завершилась со счетом 1:1.

Третий тестовый матч на стадионе пройдет 6 мая между «Уралом» и «Амкаром».

«Екатеринбург Арена» — крупнейшее спортивное сооружение Екатеринбурга, вмещающее до 35 тыс. болельщиков. На этой арене должны состояться четыре матча ЧМ (игры между командами Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции). Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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