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14:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

«Тотальный диктант-2018» в Казани напишут на 22 площадках

По всему миру в акции грамотности примут участие более 250 тысяч человек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 9 апреля). В Казани организуют 22 площадки, на которых горожане смогут написать «Тотальный диктант-2018».

Напомним, всемирная акция грамотности состоится 14 апреля более чем в 800 городах 68 стран мира — ее участниками станут более 250 тысяч человек. В Татарстане проверить свою грамотность можно будет более чем на 50 различных площадках во всех городах республики. Желающим написать диктант необходимо принести с собой паспорт.

Автором текста для «Тотального диктанта» этого года стала писательница, уроженка Казани Гузель Яхина. Специально подготовленный для акции и рассказывающий об одном дне из жизни учителя словесности, текст диктанта войдет в роман писательницы «Дети мои», посвященный поволжским немцам. Текст разделен на три части: «Утро», «День» и «Вечер». Каждая из частей будет зачитываться в день диктанта, 14 апреля, в разных часовых поясах: первая прозвучит в 8 утра по московскому времени на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, вторая — в 11 часов в Западной Сибири и на Урале, и третья — в 14 часов в европейской части России. Также предусмотрен дополнительный старт акции в 23 часа для городов Северной и Южной Америки.

В Казани акция стартует 14 апреля в 14.00, узнать подробности можно на сайте totaldict.ru/ Основной площадкой проведения диктанта станет Национальный музей РТ. Также акция пройдет еще на 21 площадке.

Адреса площадок проведения «Тотального диктанта-2018»: К (П)ФУ (ул. Татарстан, 2);.

КХТИ, корпус Д (ул. Сибирский тракт, 12);.

КНИТУ-КАИ (ул. Четаева, 18);.

Колледж малого бизнеса и предпринимательства (ул. Тукая, 114);.

Казанский политехнический колледж (ул. Халитова, 9);.

Художественное училище имени Фешина (ул. Муштари, 16);.

КГАСУ (ул. Зеленая, 1);.

исторический парк «Россия — моя история» на территории ВЦ «Казанская ярмарка» (ул. Оренбургский тракт, 8);.

Дом Дружбы народов (ул. Павлюхина, 57);.

робототехнопарк «Navigator\campus» (ул. Мусина, 61в);.

свободное пространство «Циферблат» (ул. Щапова, 47).

КГМУ (ул. Бутлерова, 49);.

Казанский инновационный университет им. Тимирясова (ул. Зайцева, 15);.

ИА «Татар-информ» (ул. Декабристов, 2);.

Казанский государственный энергетический университет (ул. Красносельская, 41, корп. Д);.

Казанский национальный исследовательский технологический университет — бывш. КХТИ (ул. К. Маркса, 68, корп. А);.

Казанский государственный аграрный университет (ул. Ферма-2, 53);.

Университет управления ТИСБИ (ул. Муштари, 13);.

Центральная библиотека (ул. Вишневского, 10);.

Школа радио (ул. Худякова, 3);.

казанский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ул. Н. Ершова, 63).

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