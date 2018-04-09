«Тотальный диктант-2018» в Казани напишут на 22 площадках

Напомним, всемирная акция грамотности состоится 14 апреля более чем в 800 городах 68 стран мира — ее участниками станут более 250 тысяч человек. В Татарстане проверить свою грамотность можно будет более чем на 50 различных площадках во всех городах республики. Желающим написать диктант необходимо принести с собой паспорт.

Автором текста для «Тотального диктанта» этого года стала писательница, уроженка Казани Гузель Яхина. Специально подготовленный для акции и рассказывающий об одном дне из жизни учителя словесности, текст диктанта войдет в роман писательницы «Дети мои», посвященный поволжским немцам. Текст разделен на три части: «Утро», «День» и «Вечер». Каждая из частей будет зачитываться в день диктанта, 14 апреля, в разных часовых поясах: первая прозвучит в 8 утра по московскому времени на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, вторая — в 11 часов в Западной Сибири и на Урале, и третья — в 14 часов в европейской части России. Также предусмотрен дополнительный старт акции в 23 часа для городов Северной и Южной Америки.