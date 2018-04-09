К ЧМ-2018 в Петербурге отремонтируют 10 мостов

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 9 апреля «Мостотрест», дорожное покрытие отремонтируют на Биржевом, Дворцовом, Троицком, Литейном, Обуховском, Измайловском мостах, а также на Большеохтинском, включая прилегающий тоннель и путепровод. Кроме того, тротуары переложат на Мало-Конюшенном и Театральном мостах, а на Каменноостровском и Ушаковском покрасят верхнюю часть конструкций.

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Ранее сообщалось, что сезон дорожных работ в Петербурге начнется с Дворцового (начали ремонт 1 апреля) и Литейного (6 апреля) мостов. Что касается Биржевого моста, то его ждет аж два ремонта: в ноябре «Мостотрест» сообщил, что к концу 2018 года должен начаться капремонт переправы. Уже в ближайшее время ее переведут на одноразовый режим развода.