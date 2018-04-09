К ЧМ-2018 в Петербурге отремонтируют 10 мостов
К чемпионату мира по футболу администрация Северной столицы намерена закончить ремонтные работы на 10 мостах. В основном на них будут менять асфальт, некоторые покрасят.
К чемпионату мира по футболу администрация Северной столицы намерена закончить ремонтные работы на 10 мостах. В основном на них будут менять асфальт, некоторые покрасят.
Как сообщает 9 апреля «Мостотрест», дорожное покрытие отремонтируют на Биржевом, Дворцовом, Троицком, Литейном, Обуховском, Измайловском мостах, а также на Большеохтинском, включая прилегающий тоннель и путепровод. Кроме того, тротуары переложат на
Ранее сообщалось, что сезон дорожных работ в Петербурге начнется с Дворцового (начали ремонт 1 апреля) и Литейного (6 апреля) мостов. Что касается Биржевого моста, то его ждет аж два ремонта: в ноябре «Мостотрест» сообщил, что к концу 2018 года должен начаться капремонт переправы. Уже в ближайшее время ее переведут на одноразовый режим развода.
Напомним, в конце сентября с полугодовым опережением открыли движение по Тучкову мосту после полутора лет ремонта; изначально его также планировали доделать к чемпионату мира по футболу.
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