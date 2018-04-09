Налоговики Крыма проведут рейд по теневым квартиросдатчикам

Источник: РИА "Новости"

«В рамках нынешней декларационной кампании, налоговые органы предлагают гражданам в срок до 3 мая добровольно и безнаказанно сообщить о своей деятельности, представив декларации о полученных доходах за 2017 год. После этой даты контрольные подразделения налоговых инспекций республики совместно с правоохранительными органами начнут повсеместные рейды по выявлению граждан, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении.

По данным УФНС России по Республике Крым, начатая в 2015—2016 годах работа налоговиков совместно с муниципалитетами, полицией, коммунальными службами позволила сформировать базу данных на более чем 6 тысяч крымских квартиросдатчиков, которые только в прошлом году суммарно заплатили более 40 млн рублей налогов.

«Ежегодно количество физических лиц, декларирующих доходы от данной деятельности, увеличивается, а с 2017 года наметилась тенденция регистрация таких граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. Сейчас их в Республике более 8 тысяч», — отметили в ведомстве.