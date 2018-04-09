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14:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушка спасла белку с помощью популярной песни

Девушка призналась, что в нужный момент вспомнила хит 70-х «Stayin' Alive».

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Американка Натали Бельсито поделилась в соцсети забавной историей невероятного спасения белки. Девушка вместе с прохожими заметила тонущего в пруду зверька и, вытащив его на берег, поняла, что он не дышит. Тогда Натали вспомнила отрывок из сериала «Офис», когда главные герои учились делать массаж сердца под популярную песню Bee Gees «Stayin' Alive», чей ритм содержит 103 удара в минуту.

А это очень близко к 100 нажатиям на сердце, рекомендованным для спасения жизни пациента.

Эти знания и помогли девушке оживить белку.

Во время загрузки произошла ошибка.Отрывок из сериала "Офис"

После того, как животное начало дышать, Натали отнесла его в общежитие, отогрела и высушила феном. После чего снова вынесла белку на природу. Тут-то зверек и ожил — выпрыгнул из коробки и умчался на ближайшее дерево.

Кстати, песня Bee Gees «Stayin' Alive» действительно может облегчить оказание первой медицинской помощи при остановке сердца.

В мае 2017 года медицинские школы в Германии даже получили право бесплатно проигрывать эту песню в целях обучения.

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