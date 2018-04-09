Девушка спасла белку с помощью популярной песни
Девушка призналась, что в нужный момент вспомнила хит 70-х «Stayin' Alive».
Девушка призналась, что в нужный момент вспомнила хит 70-х «Stayin' Alive».
Американка Натали Бельсито поделилась в соцсети забавной историей невероятного спасения белки. Девушка вместе с прохожими заметила тонущего в пруду зверька и, вытащив его на берег, поняла, что он не дышит. Тогда Натали вспомнила отрывок из сериала «Офис», когда главные герои учились делать массаж сердца под популярную песню Bee Gees «Stayin' Alive», чей ритм содержит 103 удара в минуту.
Эти знания и помогли девушке оживить белку.
После того, как животное начало дышать, Натали отнесла его в общежитие, отогрела и высушила феном. После чего снова вынесла белку на природу.
В мае 2017 года медицинские школы в Германии даже получили право бесплатно проигрывать эту песню в целях обучения.
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