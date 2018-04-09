Летний велосезон в Самаре откроют велопробегом
Открытие запланировано на 21 апреля.
Открытие запланировано на 21 апреля.
Открытие летнего велосезона в Самаре и регионе пройдет 21 апреля. В этот день планируют провести велопробег. Колонна поедет от площади Славы в Самаре до Курумоча. Участников будут ждать на площади Славы в 9:00, старт назначили на 10:00.
— 21 апреля у велосипедистов Самары и области состоится главное и самое массовое ежегодное мероприятие — открытие летнего велосезона 2018. К 9 утра сотни велосипедистов устремятся на площадь Славы, где в 9:30 построится общая велоколонна, а в 10:00 она стартует от площади, и проследует 39 км до Курумоча — традиционного места велопикника, где и пройдёт официальная программа, — рассказали организаторы.
В программе мероприятия конкурс на самую креативную стилизацию велосипеда, эстафета, розыгрыш призов, показательные выступления велотриалистов
После мероприятия можно будет остаться ночевать. Для тех, кто решится на ночлег, организуют лесной кинотеатр.
Всех остальных будет ждать электричка. В Тольятти она отправляется в 19:59, в Самару в 18:32.
О мероприятии можно почитать на сайте велопробега.
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