Летний велосезон в Самаре откроют велопробегом

Открытие летнего велосезона в Самаре и регионе пройдет 21 апреля. В этот день планируют провести велопробег. Колонна поедет от площади Славы в Самаре до Курумоча. Участников будут ждать на площади Славы в 9:00, старт назначили на 10:00.

— 21 апреля у велосипедистов Самары и области состоится главное и самое массовое ежегодное мероприятие — открытие летнего велосезона 2018. К 9 утра сотни велосипедистов устремятся на площадь Славы, где в 9:30 построится общая велоколонна, а в 10:00 она стартует от площади, и проследует 39 км до Курумоча — традиционного места велопикника, где и пройдёт официальная программа, — рассказали организаторы.

В программе мероприятия конкурс на самую креативную стилизацию велосипеда, эстафета, розыгрыш призов, показательные выступления велотриалистов и т. д.

После мероприятия можно будет остаться ночевать. Для тех, кто решится на ночлег, организуют лесной кинотеатр.

Всех остальных будет ждать электричка. В Тольятти она отправляется в 19:59, в Самару в 18:32.