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17:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре в Струковском саду провалилась плитка

В департаменте городского хозяйства заявили, что это вскрытие из-за замены кабеля. До 30 апреля все восстановят.

В Струковском саду в Самаре обвалилась тротуарная плитка. Фотографии в сеть выложил местный житель Николай.

— Плитку в струкачах уже тестируют самарские черви, — прокомментировал фотографию автор.

Глава Самары Елена Лапушкина обещала выяснить причину провала и устранить его. При этом в департаменте городского хозяйства и экологии Самары заявили, что проводилось вскрытие для замены кабеля. До 30 апреля все обещают восстановить.

Напомним, сейчас Струковский сад реконструируют. Доделать его обещают к 30 апреля. Сейчас там проводят отделочные работы на летней веранде, монтируют сцену, а также готовят площадку под асфальт, скейт-парк и газон.

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