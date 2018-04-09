В Самаре в Струковском саду провалилась плитка

В Струковском саду в Самаре обвалилась тротуарная плитка. Фотографии в сеть выложил местный житель Николай.
— Плитку в струкачах уже тестируют самарские черви, — прокомментировал фотографию автор.
Глава Самары Елена Лапушкина обещала выяснить причину провала и устранить его. При этом в департаменте городского хозяйства и экологии Самары заявили, что проводилось вскрытие для замены кабеля. До 30 апреля все обещают восстановить.
Напомним, сейчас Струковский сад реконструируют. Доделать его обещают к 30 апреля. Сейчас там проводят отделочные работы на летней веранде, монтируют сцену, а также готовят площадку под асфальт, скейт-парк и газон.
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