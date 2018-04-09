Семилетняя девочка покорила Килиманджаро

Монтанна Кенни, девочка из Остина, Техас, давно мечтала о восхождении на Килиманджаро. Окончательное решение было принято после новостей о восьмилетнем мальчике, покорившем гору прошлым летом. В родном Остине Монтанна ходила в тренировочные походы по выходным, а во время весенних каникул отправилась наконец в Африку с мамой и группой поддержки из 25 человек.

Холли Кенни, мама Монтанны, вспоминает: «Хотя каждый день шли дождь и снег, дочь ни разу не жаловалась. У нее никогда не было сомнений в своем решении. Я спрашивала, не оказалось ли путешествие труднее, чем она ожидала, и она возразила — наоборот легче!».

Отец Монтанны при жизни боролся с посттравматическим расстройством, он скончался за неделю до ее третьего дня рождения. Холли считает, что восхождение на вершину Килиманджаро хотя бы метафорически приблизило ее к отцу. Семейство Кенни создало в интернете страницу GoFundMe для сбора средств людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством.