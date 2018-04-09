Целующегося слоненка сняли на видео в Таиланде

Маленький слоненок был так рад видеть смотрителя, что решил подарить ему самый искренний, но необычный поцелуй. Сначала животное широко открыло рот и практически «проглотило» лицо мужчины, а затем слоненок прилег на землю рядом с человеком, положил свою голову ему на плечо и еще раз попытался поцеловать. На этот раз более аккуратно.