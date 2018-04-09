Целующегося слоненка сняли на видео в Таиланде
Этот ролик непременно поднимет вам настроение.
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Этот ролик непременно поднимет вам настроение.
В Сети появилось трогательное видео, снятое на слоновьей ферме «Патара» в таиландском городе Чиангмай.
Маленький слоненок был так рад видеть смотрителя, что решил подарить ему самый искренний, но необычный поцелуй. Сначала животное широко открыло рот и практически «проглотило» лицо мужчины, а затем слоненок прилег на землю рядом с человеком, положил свою голову ему на плечо и еще раз попытался поцеловать. На этот раз более аккуратно.
Посетители и работники слоновьей фермы, которые стали свидетелями проявления таких нежных чувств, сняли происходящее на видео.
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