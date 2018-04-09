Дорога от аэропорта до центра Волгограда на автоэкспрессе займет 40 минут

Как сообщает администрация города, они будут курсировать в режиме экспресса. Небольшое количество промежуточных остановок позволит значительно сократить период следования — время в пути уменьшается на час по сравнению с поездкой по этому же маршруту общественным транспортом в обычные дни.

По маршруту №S1 и от аэропорта до стадиона автобусы совершат посадку и высадку пассажиров на остановке ТЦ «Ашан» рядом с перехватывающей парковкой, у железнодорожного вокзала на ул. Невской и рядом с зоной, где пройдет фестиваль болельщиков — на пересечении ул. Комсомольской и наб. им. 62-й Армии. Наряду с ним 9 мая — в день финала Кубка России по футболу и 18, 22, 25 и 28 июня — в дни матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ работают также автобусы-шаттлы №S2 и №S3. Проезд на данных направлениях в эти дни будет бесплатным.

Для удобства пассажиров шаттлы будут работать не только в дни матчей — еще три маршрута с номерами S1k, S2k, S3k появятся на улицах города остальные дни в период с 13 июня по 16 июля. Так, на рейсы от аэропорта до места проведения фестиваля болельщиков выйдут автобусы под номером S1k. От фестиваля болельщиков до железнодорожного вокзала без промежуточных остановок и до ТРК «Комсомолл» с промежуточной остановкой у ж/д вокзала всех желающих будут перевозить автобусы №S2k и №S3k соответственно.

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Дополнительные автобусы по четырем направлениям №S2 и №S2k, №S3 и №S3k с интервалом движения от 4 до 20 минут будут работать на маршрутах с раннего утра и до глубокой ночи. Движение на маршрутах №S1 и №S1k не будет прерываться даже по ночам для круглосуточного обслуживания пассажиров аэропорта. С 01−00 до 05−00 часов интервал движения составит 1 час, в остальное время — от 2 до 10 минут.

Напомним, работа маршрутов городского общественного транспорта вокруг стадиона «Волгоград Арена» 9 мая и в дни проведения четырех матчей мундиаля — 18, 22, 25 и 28 июня будет изменена. Троллейбусы № 9 и № 12 будут следовать по маршруту «Спартановка — пл. Возрождения», скоростной трамвай — по маршруту Т-1 «Ельшанка» — ТРК «Европа Сити Молл», маршрутные такси № 3с и № 36 — по ул. им. Рокоссовского, Хиросимы, 7-й Гвардейской с выездом на просп. им. В. И. Ленина, маршрутные такси № 67к — по ул. Рокоссовского до ТРЦ «Комсомолл». Альтернативой маршруту № 95 станут автобусы № 2, № 20, № 21 и 25, а также пригородные электрички.

Кроме того, для безопасности волгоградцев и гостей города во время передвижения по пешеходной зоне, которую организуют в эти даты на набережной им. 62-й Армии, изменятся схемы движения автобусов № 98 и № 5. Автобусы под № 98 «Речпорт — ТРК “Комсомолл”» при движении к речному порту станут сворачивать с ул. Краснознаменской направо на просп. им. В. И. Ленина, затем следовать по ул. Калинина и Нулевой продольной магистрали мимо интерактивного музея «Россия. Моя история» до причала № 16. Автобусы № 5 «Речпорт — Родниковая долина» при движении к р. Волге они станут поворачивать направо с ул. Рабоче-Крестьянской на ул. Калинина и далее по Нулевой продольной магистрали до причала № 16. Все остальные направления автобусов, включая дачные, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продолжат работать в обычном режиме по привычным волгоградцам схемам движения.