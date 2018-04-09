В Волгоградской области стало в два раза больше квот на бесплатное ЭКО
Количество квот на проведение бесплатного экстракорпорального оплодотворения увеличилось в Волгоградской области за последние три года в два раза.
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Количество квот на проведение бесплатного экстракорпорального оплодотворения увеличилось в Волгоградской области за последние три года в два раза.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В целях повышения доступности ЭКО в регионе реализован проект
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