Воронежский госуниверситет поднялся на 83 позиции в мировом рейтинге вузов
Вуз занял 628-ю строчку из 783.
Вуз занял 628-ю строчку из 783.
Воронежский государственный университет занял 628 строчку из 783 международного рейтинга вузов Round University Ranking по итогам 2018 года. Русскоязычную версию «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» опубликовали в понедельник, 9 апреля.
Университеты оценивали по 20 индикаторам, сгруппированным в пяти направлениях: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10% от оценки вуза), уровень финансовой устойчивости (10%). В этих областях ВГУ также показал хорошие результаты. По показателю качества исследований университет занял 11 место среди российских вузов, по уровню интернационализации — 17 место.
Первое место в мировом рейтинге эксперты отдали Гарвардскому университету, за ним расположился Чикагский университет, Калифорнийский институт технологий, Имперский колледж в Лондоне, Стэндфордский университет и Массачусетский институт технологий. Из российских вузов в международный рейтинг по итогам 2018 года попали 70, из которых 10 вошли в мировой топ-500. Лидером среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет имени Ломоносова, который занял 153 строчку рейтинга. Второе место среди российских вузов занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», третье — Томский государственный университет.
Контекст
ВГУ в 2017 году также вошел в число лучших университетов Европы по версии британского журнала Times Higher Education и занял позицию 301+. Вуз набрал 13,7 очка. Воронежский госуниверситет получил больше всего баллов в категории «Отраслевой доход» — 34,1. Меньше всего — в категории «Цитирование», здесь вуз набрал 1,3 балла.
В августе 2017 года ВГУ и Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) вошли в международный репутационный рейтинг вузов (Round University Ranking). Ученые оценили качество преподавания и научной работы. В рейтинг вошли 764 вуза. ВГТУ занял 728-ю строчку, ВГУ оказался на 733-й. Лидером рейтинга стал Гарвардский университет. В 2016 году ВГУ был единственным воронежским университетом, вошедшим в рейтинг, однако его позиции были выше (569-е место).
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