«Аэрофлот» 10 апреля отменит два рейса во Франкфурт

Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы. Кроме того, «Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за четыре часа до времени вылета.