«Аэрофлот» 10 апреля отменит два рейса во Франкфурт
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Аэрофлот» 10 апреля отменяет два рейса из «Шереметьево» во Франкфурт и обратно
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Аэрофлот» 10 апреля отменяет два рейса из «Шереметьево» во Франкфурт и обратно
«В связи с забастовкой наземного персонала а/п Франкфурта, “Аэрофлот” вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево 10 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы. Кроме того, «Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за четыре часа до времени вылета.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.