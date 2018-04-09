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18:16 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» 10 апреля отменит два рейса во Франкфурт

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Аэрофлот» 10 апреля отменяет два рейса из «Шереметьево» во Франкфурт и обратно из-за забастовки наземного персонала аэропорта немецкого города, сообщает авиакомпания в понедельник.

Источник: РИА Новости

«В связи с забастовкой наземного персонала а/п Франкфурта, “Аэрофлот” вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево 10 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы. Кроме того, «Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за четыре часа до времени вылета.

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