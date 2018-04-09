«Метрострой»: Отключения «Новокрестовской» от электричества не случится

«Мы уверены, что отключения станции «Новокрестовская» и других объектов удастся избежать, — заявили в компании 9 апреля. — Средства, предназначенные на оплату услуг АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК), у «Метростроя» есть. Причина, по которой образовалась задолженность — неповоротливость системы банковского сопровождения на фоне передачи функций заказчика строительства от комитета по развитию транспортной инфраструктуры в «ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Система банковского сопровождения выстроена таким образом, что сначала генподрядчик отправляет деньги на выделенный счет. Заявку должен рассмотреть заказчик, потом банк, и после подтверждения банком деньги поступают сбытовой компании с целевым назначением — оплата электроэнергии».

По словам представителей компании, график платежей был составлен без учета особенностей системы банковского сопровождения и связанных с ней проволочек.

«Это явление временное и никаким образом не повлияет на сдачу объекта, — добавляют в “Метрострое”. — В пятницу, 6 апреля, в адрес АО “Петербургская сбытовая компания” было направлено письмо, в котором ОАО “Метрострой” гарантирует оплату задолженности в срок до 20 апреля».