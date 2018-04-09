На «Василеостровской» откроют дополнительные двери
Закрытые в течение 50 лет двери на станции впервые распахнут 11 апреля.
Закрытые в течение 50 лет двери на станции впервые распахнут 11 апреля.
Как сегодня, 9 апреля, сообщила
«Василеостровская» — станция закрытого типа, с платформы пассажиры попадают в вагоны через станционные двери. До сих пор по две двери с каждой стороны платформы были закрыты для входа и выхода из вагонов. Это, разумеется, создавало некоторые неудобства, особенно в часы пик. На такие меры руководству метро пришлось пойти ради установки на платформе «Василеостровской»
— Работы по модернизации
Напомним, что станция метро «Василеостровская» впервые заработала в 1967 году. В 2015 году станцию закрывали на капитальный ремонт, который длился 11 месяцев, вновь она заработала в конце апреля 2016 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.