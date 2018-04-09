На «Василеостровской» откроют дополнительные двери

Источник: Комсомольская правда

Как сегодня, 9 апреля, сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена, 11 апреля 2018 откроют на станции «Василеостровская» дополнительные станционные двери, которые сейчас заблокированы. Делается это, по словам представителей метрополитена, для повышения удобства пассажиров.

«Василеостровская» — станция закрытого типа, с платформы пассажиры попадают в вагоны через станционные двери. До сих пор по две двери с каждой стороны платформы были закрыты для входа и выхода из вагонов. Это, разумеется, создавало некоторые неудобства, особенно в часы пик. На такие меры руководству метро пришлось пойти ради установки на платформе «Василеостровской» блок-поста, необходимого на каждой станции. Но сейчас блок-пост модернизировали, сделали более компактным, что и позволило вновь сделать двери рабочими.

— Работы по модернизации блок-поста завершены, ведется подготовка к демонтажу ограждения на платформе и включению станционных дверей, которые в данный момент закрыты для пассажиров, — сообщает пресс-служба подземки.