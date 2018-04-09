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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

На «Василеостровской» откроют дополнительные двери

Закрытые в течение 50 лет двери на станции впервые распахнут 11 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Как сегодня, 9 апреля, сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена, 11 апреля 2018 откроют на станции «Василеостровская» дополнительные станционные двери, которые сейчас заблокированы. Делается это, по словам представителей метрополитена, для повышения удобства пассажиров.

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«Василеостровская» — станция закрытого типа, с платформы пассажиры попадают в вагоны через станционные двери. До сих пор по две двери с каждой стороны платформы были закрыты для входа и выхода из вагонов. Это, разумеется, создавало некоторые неудобства, особенно в часы пик. На такие меры руководству метро пришлось пойти ради установки на платформе «Василеостровской» блок-поста, необходимого на каждой станции. Но сейчас блок-пост модернизировали, сделали более компактным, что и позволило вновь сделать двери рабочими.

— Работы по модернизации блок-поста завершены, ведется подготовка к демонтажу ограждения на платформе и включению станционных дверей, которые в данный момент закрыты для пассажиров, — сообщает пресс-служба подземки.

Напомним, что станция метро «Василеостровская» впервые заработала в 1967 году. В 2015 году станцию закрывали на капитальный ремонт, который длился 11 месяцев, вновь она заработала в конце апреля 2016 года.

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