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17:11 (мск), источник: Новый Калининград

Рольбинов: Болельщики смогут прийти на новый стадион пешком

Строительные работы на Острове рядом со стадионом «Калининград» будут приостановлены во время проведения тестовых матчей. Об этом в понедельник, 9 апреля, в ходе брифинга журналистам сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.

Источник: Новый Калининград

«На прилегающей территории еще не завершены строительные работы. На время проведения тестовых мероприятий работы будут приостановлены и, соответственно, будут завершены непосредственно к проведению чемпионата, может, чуть раньше, — пояснил чиновник. — К сожалению, март выдался очень холодным, и мы не смогли провести определенные виды работ, но мы успеваем».

В то же время, по словам Александра Рольбинова, в день проведения первого тестового матча, болельщики смогут пройти к новому стадиону пешком.

«Все завершат, и можно будет с Московского по Деревянному мосту и далее по Солнечному бульвару дойти до стадиона. Точно так же можно будет со стороны улицы Дзержинского по Высокому мосту и Набережной Ветеранов тоже пройти», — добавил вице-премьер.

Помогать болельщикам ориентироваться должны будут порядка 140 волонтеров и установленная навигация.

Напомним, ранее стало известно, что в дни проведения тестовых матчей на стадионе «Калининград» для болельщиков будут запущены автобусы-шаттлы по маршрутам: Северный вокзал — стадион и Южный вокзал — стадион. Автобусы по обоим маршрутам будут отправляться каждые 10 минут с 16:30 до 20:30 перед началом матча и каждые 5 минут с 21:30 до 00:00 после окончания игры. Стоимость проезда — 20 рублей.

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