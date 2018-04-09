Рольбинов: Болельщики смогут прийти на новый стадион пешком

Источник: Новый Калининград

«На прилегающей территории еще не завершены строительные работы. На время проведения тестовых мероприятий работы будут приостановлены и, соответственно, будут завершены непосредственно к проведению чемпионата, может, чуть раньше, — пояснил чиновник. — К сожалению, март выдался очень холодным, и мы не смогли провести определенные виды работ, но мы успеваем».

В то же время, по словам Александра Рольбинова, в день проведения первого тестового матча, болельщики смогут пройти к новому стадиону пешком.

«Все завершат, и можно будет с Московского по Деревянному мосту и далее по Солнечному бульвару дойти до стадиона. Точно так же можно будет со стороны улицы Дзержинского по Высокому мосту и Набережной Ветеранов тоже пройти», — добавил вице-премьер.

Помогать болельщикам ориентироваться должны будут порядка 140 волонтеров и установленная навигация.