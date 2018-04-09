Глава Воронежа потребовал разобраться в причинах нарушения работы транспорта на Пасху

Источник: РИА "Воронеж"

Мэр Вадим Кстенин потребовал от подчиненных выяснить, из-за чего общественный транспорт к кладбищам на Пасху ходил не по графику. Разобраться в ситуации он обязал первого замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина. В мэрию поступили многочисленные обращения от горожан, сообщил градоначальник на планерке в мэрии в понедельник, 9 апреля.

— Были жалобы, что транспортные средства ходили нерегулярно. Прошу снять все данные с систем ГЛОНАСС, а также сделать выводы по работе управления транспорта, которое должно было контролировать этот вопрос, — сказал Вадим Кстенин.