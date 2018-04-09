Глава Воронежа потребовал разобраться в причинах нарушения работы транспорта на Пасху
Горожане пожаловались, что маршрутки к кладбищам ходили нерегулярно.
Горожане пожаловались, что маршрутки к кладбищам ходили нерегулярно.
Мэр Вадим Кстенин потребовал от подчиненных выяснить,
— Были жалобы, что транспортные средства ходили нерегулярно. Прошу снять все данные с систем ГЛОНАСС, а также сделать выводы по работе управления транспорта, которое должно было контролировать этот вопрос, — сказал Вадим Кстенин.
Специальные маршрутки должны были ходить к городским кладбищам с 8:00 до 15:00 воскресенья, 8 апреля. Мэрия анонсировала запуск восьми маршрутов: улица Димитрова — Восточное (Левобережное) кладбище, Институт — Восточное (Левобережное) кладбище, завод ГОО — Никольское кладбище, Центральный рынок —
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