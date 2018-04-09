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16:35 (мск), источник: Нижегородская правда

6-летний мальчик из Нижнего Новгорода знает таблицу Менделеева лучше всех

«Гениальный малыш» удивил Максима Галкина на шоу Первого канала.

6-летний Платон Дроздов из Нижнего Новгорода увлекается химией и знает всю таблицу Менделеева. Своими знаниями он удивил Максима Галкина на шоу «Лучше всех».

Платон еще только готовится к поступлению в 1 класс, но уже знает таблицу Менделеева. Молекула метанола для него лучше любой игрушки.

Знания юного нижегородца проверил химик Лев Малазония. Он называл элементы, а Платон должен был сказать, существуют они или нет. Наш земляк ни разу не ошибся.

На память Платону подарили медаль и сладкий подарок.

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