6-летний мальчик из Нижнего Новгорода знает таблицу Менделеева лучше всех

6-летний Платон Дроздов из Нижнего Новгорода увлекается химией и знает всю таблицу Менделеева. Своими знаниями он удивил Максима Галкина на шоу «Лучше всех».

Платон еще только готовится к поступлению в 1 класс, но уже знает таблицу Менделеева. Молекула метанола для него лучше любой игрушки.

Знания юного нижегородца проверил химик Лев Малазония. Он называл элементы, а Платон должен был сказать, существуют они или нет. Наш земляк ни разу не ошибся.