Города России оказались затоплены из-за паводка
Пользователи соцсетей делятся фотографиями из разных населенных пунктов.
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Пользователи соцсетей делятся фотографиями из разных населенных пунктов.
Калачеевский район, Воронежская область
Белгород
Тула
Уфа
Белокуриха, Алтайский край
Новоаннинский, Волгоградская область
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