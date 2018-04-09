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16:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Города России оказались затоплены из-за паводка

Пользователи соцсетей делятся фотографиями из разных населенных пунктов.

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Источник: РИА "Новости"

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