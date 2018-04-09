Кинотеатрам в трех районах Новосибирской области купят новую аппаратуру
Большую часть времени в них будут демонстрировать российские фильмы.
Большую часть времени в них будут демонстрировать российские фильмы.
Новосибирская область получила федеральный грант на переоборудование кинотеатров в Татарском, Черепановском и Купинском районах. Его размер составляет около 15 миллионов рублей.
Если говорить конкретно, то по пять миллионов рублей получат
Всего гранты в стране получили 172 учреждения культуры, которые находятся в населенных пунктах с числом жителей до 500 тысяч, отмечает
— Большую часть времени в новых кинотеатрах будут демонстрировать российские фильмы. Это настоящий подарок для жителей районов, новые кинозалы ждет хорошая посещаемость, — заявил врио министра культуры области Игорь Решетников.
В правительстве также отмечают, что с 2015 по 2017 годы аналогичные федеральные гранты выиграли девять домов культуры в восьми районах области. Их общий размер составляет 45 миллионов рублей.
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