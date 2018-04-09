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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Кинотеатрам в трех районах Новосибирской области купят новую аппаратуру

Большую часть времени в них будут демонстрировать российские фильмы.

Новосибирская область получила федеральный грант на переоборудование кинотеатров в Татарском, Черепановском и Купинском районах. Его размер составляет около 15 миллионов рублей.

Если говорить конкретно, то по пять миллионов рублей получат социально-культурный центр имени С. А. Жданько в Черепаново и дом культуры «Родина» в Татарском районе, еще 4,7 миллиона рублей выделят на ремонт районного дворца культуры в Купино.

Всего гранты в стране получили 172 учреждения культуры, которые находятся в населенных пунктах с числом жителей до 500 тысяч, отмечает пресс-служба правительства региона.

— Большую часть времени в новых кинотеатрах будут демонстрировать российские фильмы. Это настоящий подарок для жителей районов, новые кинозалы ждет хорошая посещаемость, — заявил врио министра культуры области Игорь Решетников.

В правительстве также отмечают, что с 2015 по 2017 годы аналогичные федеральные гранты выиграли девять домов культуры в восьми районах области. Их общий размер составляет 45 миллионов рублей.

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