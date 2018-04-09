Кинотеатрам в трех районах Новосибирской области купят новую аппаратуру

Новосибирская область получила федеральный грант на переоборудование кинотеатров в Татарском, Черепановском и Купинском районах. Его размер составляет около 15 миллионов рублей.

Если говорить конкретно, то по пять миллионов рублей получат социально-культурный центр имени С. А. Жданько в Черепаново и дом культуры «Родина» в Татарском районе, еще 4,7 миллиона рублей выделят на ремонт районного дворца культуры в Купино.

Всего гранты в стране получили 172 учреждения культуры, которые находятся в населенных пунктах с числом жителей до 500 тысяч, отмечает пресс-служба правительства региона.

— Большую часть времени в новых кинотеатрах будут демонстрировать российские фильмы. Это настоящий подарок для жителей районов, новые кинозалы ждет хорошая посещаемость, — заявил врио министра культуры области Игорь Решетников.