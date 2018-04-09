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16:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

55 каратистов возвращаются в сборную Челябинской области

Перешли к конструктивному диалогу. Министерство спорта Челябинской области сегодня полностью восстановило список сборной Южного Урала по каратэ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как известно, спортсмены были подвержены санкциям из-за того, что выступали на соревнованиях под эгидой других, не олимпийских федераций каратэ, а это запрещено. Тем не менее, министр спорта Челябинской области сегодня подписал новый — расширенный список членов сборной Южного Урала, с условием, что тренеры и сами атлеты больше не будут нарушать правила Всероссийской федерации каратэ.

«Продолжаем работать в лоне олимпийского каратэ. Также планируем, как и раньше, не нарушать правила и устав нашей организации. Надеемся полностью вернуться тренерским и судейским корпусом в Федерацию каратэ России», — говорит Владимир Холкин, старший тренер СШОР «Конас» по каратэ.

По словам представителей Федерации каратэ России в Челябинской области, возвращение спортсменов в состав сборной Южного Урала — логичный и справедливый шаг.

— На тренеров наложено дисциплинарное взыскание, но за это не должны отвечать воспитанники. Нам важно будущее спортсменов, от кого бы оно не зависело.

Несмотря на то что одно из требований сотрудников «Конаса» уже выполнено, тренеры спортшколы не намерены прекращать голодовку.

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