55 каратистов возвращаются в сборную Челябинской области

Как известно, спортсмены были подвержены санкциям из-за того, что выступали на соревнованиях под эгидой других, не олимпийских федераций каратэ, а это запрещено. Тем не менее, министр спорта Челябинской области сегодня подписал новый — расширенный список членов сборной Южного Урала, с условием, что тренеры и сами атлеты больше не будут нарушать правила Всероссийской федерации каратэ.

«Продолжаем работать в лоне олимпийского каратэ. Также планируем, как и раньше, не нарушать правила и устав нашей организации. Надеемся полностью вернуться тренерским и судейским корпусом в Федерацию каратэ России», — говорит Владимир Холкин, старший тренер СШОР «Конас» по каратэ.

По словам представителей Федерации каратэ России в Челябинской области, возвращение спортсменов в состав сборной Южного Урала — логичный и справедливый шаг.

— На тренеров наложено дисциплинарное взыскание, но за это не должны отвечать воспитанники. Нам важно будущее спортсменов, от кого бы оно не зависело.