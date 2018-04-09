Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Как рожали на Руси 150 лет назад
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
После тяжелой болезни умерла актриса Волчкова - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Бруклина Бекхэма поймали за поцелуями с моделью Playboy
Поклонники решили, что Светлана Лобода выходит замуж
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии теплая погода продержится недолго

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии теплая погода продержится недолго, солнечно и ясно будет лишь в первой половине текущей недели. В дальнейшем фон температур вновь понизится, вероятность осадков жидкой и смешанной фаз увеличится, сообщают синоптики республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 767 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Башинформ

10 апреля ночью осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4, при прояснении до -9, днем +8,+13 градусов.

11 апреля также прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +7,+12 градусов.

С четверга в регионе ожидается вторжение более холодного воздуха, температура воздуха понизится до -3 градусов ночью, до 6 градусов тепла днем. Вероятны небольшие осадки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Башкирии будет реализовано 924 наказа избирателей в рамках проекта «Реальные дела»
Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
В Таиланде целующегося слоненка сняли на видео
Последний профессионал. Почему в СССР так любили Бельмондо
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь