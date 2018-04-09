УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии теплая погода продержится недолго, солнечно и ясно будет лишь в первой половине текущей недели. В дальнейшем фон температур вновь понизится, вероятность осадков жидкой и смешанной фаз увеличится, сообщают синоптики республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.