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16:38 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается порывистый ветер и +17 градусов

10 апреля в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 767 мм рт. ст. 5 м/с

Ветер юго-западный сильный, местами порывами до 15−18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью 1−3 градуса тепла.

Максимальная температура воздуха днем 15−17 градусов тепла.

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