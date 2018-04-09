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16:32 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Синоптики утверждают, что 9 апреля в Петербурге побит температурный рекорд

Такая теплая погода наблюдается в Северной Столице впервые за 20 лет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 767 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Аргументы и факты

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook рассказал, что 9 апреля текущего года установит температурный рекорд.

«Экстремальный день сегодня, уже +16 градусов. Абсолютный максимум для 9 апреля +18,3 градусов был в 2001 году. Сегодня точно его перекроем», — сообщил специалист.

По прогнозу синоптиков, тепло продлится недолго — похолодает уже во вторник и пойдет дождь с мокрым снегом.

К выходным снова ожидается хорошая погода — на субботу прогнозируют 13 градусов Цельсия выше нуля.

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