Семерых чиновников привлекли к ответсвенности за вмешательство в бизнес

Источник: Kapital.kz

Говоря о результатах работы НПП по линии защиты бизнеса, Тимур Кулибаев отметил налаженный диалог «Атамекена» с Генеральной прокуратурой, Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции, а также Верховным судом.

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«Зачастую, при рассмотрении дел предпринимателей в судах, выносятся решения, основанные на позиции гсоорганов. В прошлом году мы подписали с Верховным судом Дорожную карту, чтобы совместно изучить и искоренить эту практику. Если говорить в целом, то за время работы в “Атамекен” поступило более 22 тыс. обращений и порядка 40% вопросов Нацпалата решила положительно. Таким образом, защищены имущественные права предпринимателей на сумму свыше 92 млрд тенге», — сообщил Тимур Кулибаев.

Защита бизнеса в приоритете и на региональном уровне. Как сообщил в своем выступлении директор Региональной палаты Марипбек Шакербек, с начала года шесть чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности и одного — к административной, после обращений бизнесменов в Палату. Всего же, в прошлом году в РПП поступило 162 обращения, из них 59 решены положительно. Защищены интересы предпринимателей на сумму 2,5 млрд тенге.

Также отмечен значительный вклад малого и среднего предпринимательства в экономику региона. В прошлом году сумма налоговых поступлений составила 28,5 млрд тенге, или 35% от общего объема поступлений в бюджет области.

Совместно с акиматом, Палата разрабатывает программу по предоставлению бизнесу свободных мест для уличной торговли с принятием единых стандартов и требований к внешнему облику торговых точек. Также в регионе прорабатывается вопрос создания малых индустриальных зон с предоставлением в аренду помещений с уже подведенными коммуникациями.