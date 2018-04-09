Воронежские врачи рассказали о состоянии ребенка, которого укусила змея
Инцидент произошел в Лискинском районе.
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Инцидент произошел в Лискинском районе.
Вечером 6 апреля 12-летнего подростка с укусом змеи доставили в Лискинскую районную больницу, сообщили в
Мальчику ввели противозмеиную сыворотку, а на следующий день его отправили в Воронежскую детскую областную больницу № 1.
«На сегодняшний день у пациента наблюдается положительная динамика, угрозы для жизни нет», — сообщили медики.
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