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17:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дирижер Валерий Гергиев предложил помощь в реконструкции Воронежского Театра оперы и балета

По мнению музыканта, необходимо сохранить архитектурный облик здания.

Дирижер Валерий Гергиев прибыл в Воронеж, чтобы вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра на сцене концертного зала выступить в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля. Врио губернатора Александр Гусев встретился с деятелем искусств в понедельник, 9 апреля.

В ходе встречи Александр Гусев и Валерий Гергиев, помимо программы фестиваля обсудили вопросы развития культуры региона и планы по реконструкции Воронежского театра оперы и балета. По мнению музыканта, необходимо сохранить архитектурный облик и величие здания. Валерий Гергиев сообщил главе региона о том, что готов прислать в Воронеж специалистов, которые смогут дать необходимые консультации по техническому усовершенствованию здания театра. Александр Гусев поблагодарил за предложение и пообещал дать соответствующие поручения.

Ожидается, что реконструкция Театра оперы и балета в Воронеже стартует в 2018 году и займет около двух лет. Власти запланировали увеличить площадь театра (подсобных, бытовых и репетиционных помещений), реконструировать сцену и зрительный зал, а также организовать помещения для работы с декорациями.

Контекст

О реновации Театра оперы и балета заговорили в 2013 году, здание нуждается в ремонте, а дефицит площадей не позволяет хранить весь реквизит на собственной территории. Власти рассматривали семь вариантов реконструкции Оперного — вплоть до сноса здания и строительства нового. В декабре 2015 года руководитель управления культуры Эмилия Сухачева объявила о начале работы над проектом реконструкции театра, который предполагает сохранение исторического облика здания.

По результатам обследования здания специалистами стоимость работ оценили в 1−1,5 млрд рублей. Региональные власти рассчитывают получить часть средств на реновацию театра из федерального бюджета.

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Дирижер Валерий Гергиев предложил помощь в реконструкции Воронежского театра оперы и балета
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