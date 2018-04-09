Дирижер Валерий Гергиев предложил помощь в реконструкции Воронежского театра оперы и балета

Дирижер Валерий Гергиев прибыл в Воронеж, чтобы вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра на сцене концертного зала выступить в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля. Врио губернатора Александр Гусев встретился с деятелем искусств в понедельник, 9 апреля.

В ходе встречи Александр Гусев и Валерий Гергиев, помимо программы фестиваля обсудили вопросы развития культуры региона и планы по реконструкции Воронежского театра оперы и балета. По мнению музыканта, необходимо сохранить архитектурный облик и величие здания. Валерий Гергиев сообщил главе региона о том, что готов прислать в Воронеж специалистов, которые смогут дать необходимые консультации по техническому усовершенствованию здания театра. Александр Гусев поблагодарил за предложение и пообещал дать соответствующие поручения.

Ожидается, что реконструкция Театра оперы и балета в Воронеже стартует в 2018 году и займет около двух лет. Власти запланировали увеличить площадь театра (подсобных, бытовых и репетиционных помещений), реконструировать сцену и зрительный зал, а также организовать помещения для работы с декорациями.

Контекст

О реновации Театра оперы и балета заговорили в 2013 году, здание нуждается в ремонте, а дефицит площадей не позволяет хранить весь реквизит на собственной территории. Власти рассматривали семь вариантов реконструкции Оперного — вплоть до сноса здания и строительства нового. В декабре 2015 года руководитель управления культуры Эмилия Сухачева объявила о начале работы над проектом реконструкции театра, который предполагает сохранение исторического облика здания.