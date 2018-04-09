До конца апреля на некоторых улицах Самары ограничат движение большегрузов

Отмечается, что ограничения вводятся в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения, и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями.

До конца апреля временно ограничивается движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 т, на следующих участках автомобильных дорог:

ул. Теневая; ул. Восточная (пос. Береза); 4 квартал (пос. Береза); ул. Магистральная; ул. Гаражная (пос. Винтай); пр. Кирова; Южное шоссе; ул. Уральская; автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки; Кряжское шоссе; Новокуйбышевское шоссе; Аэропортовское шоссе; Стромиловское шоссе; ул. Белорусская; автомобильная дорога от ПГТ завод «Стройкерамика».

Кроме того, движение по этим участкам будет ограничено с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа. Ограничение коснется «тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее — временное ограничение движения в летний период)».

При этом отмечается, что временные ограничения движения не будут распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Также по этим дорогам можно будет транспортировать дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику и материалы.