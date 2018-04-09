До конца апреля на некоторых улицах Самары ограничат движение большегрузов
До конца апреля на некоторых улицах Самары ограничат движение большегрузов, сообщает сайт городской администрации.
До конца апреля на некоторых улицах Самары ограничат движение большегрузов, сообщает сайт городской администрации.
Отмечается, что ограничения вводятся в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения, и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными
До конца апреля временно ограничивается движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 т, на следующих участках автомобильных дорог:
ул. Теневая; ул. Восточная (пос. Береза); 4 квартал (пос. Береза); ул. Магистральная; ул. Гаражная (пос. Винтай); пр. Кирова; Южное шоссе; ул. Уральская; автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки; Кряжское шоссе; Новокуйбышевское шоссе; Аэропортовское шоссе; Стромиловское шоссе; ул. Белорусская; автомобильная дорога от ПГТ завод «Стройкерамика».
Кроме того, движение по этим участкам будет ограничено с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа. Ограничение коснется «тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее — временное ограничение движения в летний период)».
При этом отмечается, что временные ограничения движения не будут распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.
Также по этим дорогам можно будет транспортировать
Запрет также не коснется транспорта федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.
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