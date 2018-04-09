В Самаре открылась спортивная школа прыжков на батуте «Акробат-Самара»

Школа является продолжателем традиций знаменитой «Школы Виталия Гройсмана» СДЮСШОР № 7 «Акробат» г. о. Тольятти. Руководитель школы — Доладов Константин, вице-президент федерации прыжков на батуте Самарской области.

Костяк тренерского коллектива — профессиональные тренеры по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. Старший тренер спортивной школы «Акробат-Самара» — воспитанница СДЮСШОР № 7 «Акробат», мастер спорта по прыжкам на батуте, тренер высшей категории Егорова Ольга.

В команде спортивной школы «Акробат-Самара» работает российская гимнастка, чемпионка мира в командном первенстве, абсолютная чемпионка Европы, Дементьева Анна.

В настоящий момент школа располагает 9 профессиональными батутами, двойным минитрампом, акробатической дорожкой иностранного и отечественного производств, прочими спортивными снарядами (шведские стенки, канаты, разминочные маты и т. п. ), необходимыми для подготовки юных спортсменов до уровня мастера спорта.

В школе уже проходят подготовку более 100 юных спортсменов, 30 из которых уже активно принимают участие в соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня, принося в копилку школы награды различного уровня.

Программа подготовки состоит из правильно выстроенного тренировочного процесса, основанного на регулярных методических тренировках как на батутах и минитрампе, так и на акробатической дорожке и прочих спортивных снарядах.

Стоимость занятий определяется исходя из принадлежности ребенка к определенной группе спортивной подготовки: начальная, спортивно-тренировочная или спортивная.