Ремонт фасадов начался в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в рамках подготовки к ЧМ

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации. По словам первого заместителя главы администрации района Александра Вовненко, этой весной будут отремонтированы фасады 125 жилых домов. Это здания на улицах Ильинской, Большой Покровской, Большой Печерской, Алексеевской, Варварской, Рождественской, Октябрьской, Сергиевской, Минина, Горького, Пискунова, Короленко, Звездинке, Нижневолжской набережной, на Ивановском съезде, в переулках Плотничном и Гранитном.

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Кроме того, будут отремонтированы фасады Русского музея фотографии, административного здания на ул. Пискунова, 1, детской художественной школы № 1, детской школы искусств имени В. Ю. Виллуана, школы № 39 и детского сада № 248. «Всего в адресную программу по текущему ремонту лицевых фасадов в Нижегородском районе включено 131 здание. Еще на девяти мы установим фальшфасады. Все ремонтные работы должны быть завершены до 15 мая», — пояснил Александр Вовненко. На ремонт фасадов району было выделено 82 млн рублей. Работы должны быть завершены к 15 мая.