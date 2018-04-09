Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
Назван лучший автомобиль в мире
Юлия Снигирь впервые показала подросшего сына от Евгения Цыганова
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Бруклина Бекхэма поймали за поцелуями с моделью Playboy
Поклонники решили, что Светлана Лобода выходит замуж
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
В Берлине синагогу, мечеть и церковь построят в одном здании
6 главных мифов о небоскребах
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Парковка рядом с ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде запрещена c 25 апреля

Нижний Новгород. 9 апреля. НТА-Приволжье — Парковка рядом с ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде запрещена с 25 апреля.

Как сообщается на официальном сайте Центра организации движения Нижнего Новгорода, с 25 апреля в районе дома 1А по Сормовскому шоссе вводится ограничение остановки транспортных средств.

Согласно информации, данная мера вводится для беспрепятственного движения транспортных средств на территорию АО «ЦНИИ «Буревестник».

Ранее сообщалось, что запрет на остановку для грузовиков вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде с 17 апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
В Таиланде целующегося слоненка сняли на видео
Последний профессионал. Почему в СССР так любили Бельмондо
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь