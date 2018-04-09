Парковка рядом с ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде запрещена c 25 апреля

Как сообщается на официальном сайте Центра организации движения Нижнего Новгорода, с 25 апреля в районе дома 1А по Сормовскому шоссе вводится ограничение остановки транспортных средств.

Согласно информации, данная мера вводится для беспрепятственного движения транспортных средств на территорию АО «ЦНИИ «Буревестник».

Ранее сообщалось, что запрет на остановку для грузовиков вводится на ул. Белинского в Нижнем Новгороде с 17 апреля.