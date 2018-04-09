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17:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотографы со всего мира 24 часа боролись за права женщин

Проект «24 часа» — это фотомарафон в защиту прав человека. Темой года стали права женщин.

Участие в проекте приняли более 4 тысяч человек из 104 стран. Они снимали и выкладывали в Instagram все самое интересное, что встречалось им за день. С нашей подборкой вы побываете в разных уголках планеты всего за несколько минут.

Россия

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Америка

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Австралия

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Перу

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Гана, Западная Африка

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Иран

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Китай

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Чехия

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Турция

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Англия

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