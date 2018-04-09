Фотографы со всего мира 24 часа боролись за права женщин
Проект «24 часа» — это фотомарафон в защиту прав человека. Темой года стали права женщин.
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Проект «24 часа» — это фотомарафон в защиту прав человека. Темой года стали права женщин.
Участие в проекте приняли более 4 тысяч человек из 104 стран. Они снимали и выкладывали в Instagram все самое интересное, что встречалось им за день. С нашей подборкой вы побываете в разных уголках планеты всего за несколько минут.
Россия
Америка
Австралия
Перу
Гана, Западная Африка
Иран
Китай
Чехия
Турция
Англия
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