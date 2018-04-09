В Казани закрывается движение транспорта на двух участках по ул. Дзержинского

(Город Казань KZN.RU, 9 апреля). В Казани с 14 до 20 апреля будет частично закрыта для движения транспорта проезжая часть у дома № 6 по ул. Дзержинского (схема), а с 21 по 27 апреля — частично закроются проезжая часть и тротуар около дома № 5 также по ул. Дзержинского (схема).