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17:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани закрывается движение транспорта на двух участках по ул. Дзержинского

(Город Казань KZN.RU, 9 апреля). В Казани с 14 до 20 апреля будет частично закрыта для движения транспорта проезжая часть у дома № 6 по ул. Дзержинского (схема), а с 21 по 27 апреля — частично закроются проезжая часть и тротуар около дома № 5 также по ул. Дзержинского (схема).

Это связано с работами по прокладке сетей канализации на первом участке и водопровода — на втором участке, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома.

Автомобилистам просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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