В Казани закрывается движение транспорта на двух участках по ул. Дзержинского

Это связано с работами по прокладке сетей канализации на первом участке и водопровода — на втором участке, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома.
Автомобилистам просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
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