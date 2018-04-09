В Самаре пройдет репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы в Самаре назначена на 10 апреля. Об этом в понедельник сообщает
Репетиция Парада Победы в Самаре назначена на 10 апреля. Об этом в понедельник сообщает
Начало репетиции — в 10:00 (MSK+1). Она пройдет на аэродроме Кряж.
В 2017 году 9 мая прохождение воинских расчетов и военных машин на площади им. Куйбышева увидело свыше 30 тыс. человек. Торжества проходили весь день. В народных гуляниях участвовало около полумиллиона жителей Самарской области.
Георгий Портнов.
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