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17:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В Самаре пройдет репетиция Парада Победы

Репетиция Парада Победы в Самаре назначена на 10 апреля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Источник: Reuters

Начало репетиции — в 10:00 (MSK+1). Она пройдет на аэродроме Кряж.

В 2017 году 9 мая прохождение воинских расчетов и военных машин на площади им. Куйбышева увидело свыше 30 тыс. человек. Торжества проходили весь день. В народных гуляниях участвовало около полумиллиона жителей Самарской области.

Георгий Портнов.

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