В Алматы объявили чтецов Тотального диктанта

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Организаторы ежегодной акции Тотальный диктант рассказали об особенностях ее проведения в этом году и поделились впечатлениями от предыдущих диктантов.

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Количество участников акции традиционно растет. Из 200 тысяч человек из 71 страны, проверивших свою грамотность в прошлом году, каждый десятый был казахстанцем. Более того, Казахстан по количеству граждан, проявивших интерес к Тотальному диктанту, третий после России и Эстонии.

Удивляют организаторов и результаты. Консул Российской Федерации в Казахстане Ирина Переверзева, всячески поддерживающая акцию, рассказала: однажды ей пришлось по запросу высылать в Москву оригиналы диктантов — отличным результатам просто не поверили.

«Несколько лет назад писали Тотальный диктант в Талдыкоргане. И организаторы в Москве, когда получили результаты, потребовали обязательно прислать все работы, написанные там, потому что не поверили, что за границей может быть такой уровень грамотности. Я сама отправляла все эти работы для того, чтобы доказать, что эти люди действительно так пишут и настолько хорошо знают русский язык», — рассказала Переверзева.

Ирина ПереверзеваО том, в чем подготовка участников к акции в этом году отличается от прошлогодней, рассказала филолог Елена Политикова, которая ведет подготовительные курсы к диктанту «Русский по средам».

«В этом году особенность в том, что многие занимаются дома… К нам в этом году приходило меньше, чем в прошлом, вполовину меньше. Отрадно, что очень много молодых людей приходят повысить свою грамотность. Самыми младшими были семиклассники, а самыми старшими — пенсионеры, причем с таким удовольствием занимаются — надо один час заниматься, а мы два — два с половиной занимаемся, расстаться не можем», — рассказала она.

Объявлен состав «звездных диктаторов» — известных личностей, которые будут читать вслух один из трех отрывков произведения российской писательницы Гузель Яхиной. Отрывки рассекретят только в день написания диктанта. «Звездные диктаторы» в Алматы — лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов, главный редактор радио «РетроFM» Ботагоз Алдонгарова, актриса театра «АРТиШОК» Анастасия Тарасова, поэт Павел Банников, телеведущая Жанна Рахимжанова, писательница, внучка Ураза Джандосова Гульнара Джандосова, консул Российской Федерации в Республике Казахстан Ирина Переверзева.

«Одно время было модно владеть “падонкафским языком” — помните, “aффтар”, “превед, медвед!”. Это все делается специально, это не воля народа, такой вброс. При помощи многих рычагов сделали модной такую вещь, как безграмотность. Это все инструменты войны против нас. И если вы хотите иметь будущее, если вы хотите, чтобы будущее было у ваших детей, причем, будущее достойное — все начинается с простых, базовых вещей. Таких как грамотность, культурное образование и любовь к своей Родине», — поделился мнением лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов.

Ботагоз АлдонгароваО русском языке высказалась и Ботагоз Алдонгарова.

«Это единственный язык, которым я владею. В наше время это, наверное, непозволительно, потому что мир расширяет горизонты, но богатство русского языка мою жизнь делает настолько разнообразной, настолько наполненной эмоциями — я всему даю объяснение, я разговариваю с этим миром, переживаю все события, которые происходят в мире и делаю это благодаря русскому языку», — сказала Алдонгарова.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, которая впервые была проведена в Новосибирском государственном университете в 2004 году. География акции и количество участников растут с каждым годом.

В этом году Тотальный диктант в Казахстане пройдет в 15 городах, в том числе впервые в Астане.