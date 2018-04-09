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17:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В Горячем Ключе нашли пропавшую без вести 15-летнюю школьницу

В МВД 9 апреля сообщили, что объявленная в розыск в Горячем Ключе несовершеннолетняя девочка найдена.

Источник: ЮГА.ру

«Девочку нашли сотрудники подразделение по делам несовершеннолетних. Сейчас она находится с ними, полицейские проводят профилактические беседы», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 8 апреля в Горячем Ключе 15-летняя девочка ушла из дома и пропала без вести.

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