Погода в Петербурге на один градус не дотянула до температурного рекорда

«Увы, рекорда температуры не получилось. И хотя в большинстве районов города температура воздуха достигла +19 градусов, на метеостанции “Санкт-Петербург”, по которой все рекорды отмечают, максимум всего +17 градусов. Термический ветер в середине дня потянул со льда залива и понизил температуру воздуха по всей прибрежной части города», — написал Колесов на своей странице в Facebook.