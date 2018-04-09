В Гродно простились с двукратным олимпийским чемпионом Александром Курловичем

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9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно простились с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем, передает корреспондент БЕЛТА.

В Ледовом дворце, где проходила церемония прощания с известным спортсменом, собрались сотни людей: руководство города и области, Министерства спорта и туризма, Белорусского тяжелоатлетического союза, спортсмены, тренеры, представители общественности, горожане. Практически нескончаемым потоком люди несли цветы и венки.

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«Александр Курлович — легенда белорусского и советского спорта, — сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. — Даже уйдя с помоста, он находился в гуще спортивных событий, немало сделал для развития спорта в стране и области. У него всегда было много планов и идей, особенное внимание Александр Курлович уделял развитию детско-юношеского спорта. Он навсегда останется в наших сердцах».

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что благодаря Александру Курловичу Беларусь приняла несколько значимых международных стартов по тяжелой атлетике. Именитый спортсмен представлял интересы страны в международных организациях. Во время траурного митинга отметили, что соболезнования по поводу смерти Александра Курловича приходили из многих европейских стран, из далекой Австралии.

Как заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Георгий Катулин, лучшей памятью об Александре Курловиче будет организация в Гродно международного турнира по тяжелой атлетике с участием ведущих атлетов. Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков рассказал, что благодаря усилиям Александра Курловича проводящийся в Гродно чемпионат Беларуси по этому виду спорта стал эталонным в плане организации.

Известный спортсмен умер на 57-м году жизни 6 апреля 2018 года. Похоронили Александра Курловича на аллее почетных захоронений центрального городского кладбища по проспекту Космонавтов.