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17:43 (мск), источник: Publika.md

Найдено лекарство, делающее кровь ядовитой для комаров

В Кении испытали новое средство от малярии. Британские исследователи обнаружили, что кровь людей, содержащая препарат ивермектин, ядовита для комаров, переносящих заболевание.

Ивекмектин — антипаразитарный препарат, который используется для лечения чесотки и педикулеза. Обнаруженный эффект сохраняется в течение месяца после приема препарата — спустя это время необходимо принять еще одну дозу лекарства. Исследователи надеются, что сделанное ими открытие поможет сократить количество случаев заболевания малярией, пишут med.vesti.ru.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 139 жителей Кении. Участники были разделены на три группы: одни в течение трех дней получали 600 мкг/кг ивермектина, другие — 300, а третьим давали плацебо. Обе дозы препарата оказались смертельными для переносчиков малярии — 97% комаров погибли в течение 2 недель после того, как они выпили кровь участников эксперимента. Исследователи поясняют, что насекомые не кусали добровольцев, комары искусственно получали кровь, взятую у участников эксперимента.

Доктор Менно Смит (Menno Smit) из Ливерпульской школы тропической медицины поясняет, что полученные результаты действительно впечатляют. Он отмечает, что в некоторых случаях кровь оставалась ядовитой для комаров даже спустя месяц после приема ивермектина. Авторы надеются, что «рабочей» дозой окажется концентрация 300 мг/кг, которая не вызывает серьезных побочных эффектов.

В настоящее время прививки от малярии не существует: людям, проживающих в эндемичных районах, предлагают пользоваться репеллентами, противомоскитными сетками и другими средствами, предотвращающими контакт с насекомыми.

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