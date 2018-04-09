Найдено лекарство, делающее кровь ядовитой для комаров

Ивекмектин — антипаразитарный препарат, который используется для лечения чесотки и педикулеза. Обнаруженный эффект сохраняется в течение месяца после приема препарата — спустя это время необходимо принять еще одну дозу лекарства. Исследователи надеются, что сделанное ими открытие поможет сократить количество случаев заболевания малярией, пишут med.vesti.ru.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 139 жителей Кении. Участники были разделены на три группы: одни в течение трех дней получали 600 мкг/кг ивермектина, другие — 300, а третьим давали плацебо. Обе дозы препарата оказались смертельными для переносчиков малярии — 97% комаров погибли в течение 2 недель после того, как они выпили кровь участников эксперимента. Исследователи поясняют, что насекомые не кусали добровольцев, комары искусственно получали кровь, взятую у участников эксперимента.

Доктор Менно Смит (Menno Smit) из Ливерпульской школы тропической медицины поясняет, что полученные результаты действительно впечатляют. Он отмечает, что в некоторых случаях кровь оставалась ядовитой для комаров даже спустя месяц после приема ивермектина. Авторы надеются, что «рабочей» дозой окажется концентрация 300 мг/кг, которая не вызывает серьезных побочных эффектов.