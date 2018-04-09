В России упрощен порядок установления инвалидности
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое изменяет правила признания человека инвалидом. Об этом премьер сообщил на совещании со своими заместителями в понедельник в подмосковных «Горках».
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое изменяет правила признания человека инвалидом. Об этом премьер сообщил на совещании со своими заместителями в понедельник в подмосковных «Горках».
Новый документ расширяет перечень заболеваний, при которых уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно.
Как сообщил Медведев, еще одно нововведение заключается в том, что при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будут учитываться их места проживания. Если человек проживает в удаленном и труднодоступном месте, освидетельствование может быть проведено заочно. Такие изменения правительство ввело по многочисленным просьбам инвалидов и их семей.
Как рассказала Ольга Голодец, устанавливать инвалидность бессрочно можно будет по целому перечню заболеваний, в который впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, а также цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. По словам Голодец, упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития
— Постановление касается практически всех инвалидов. Это 12 миллионов человек, из них 651 тысяч — дети, — сказала Голодец.
Она также заметила, что первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали занимать психические расстройства и расстройства поведения. До 2014 года первое место занимали врожденные аномалии и пороки.
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