В России упрощен порядок установления инвалидности

Источник: РИА "Новости"

Новый документ расширяет перечень заболеваний, при которых уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно.

Как сообщил Медведев, еще одно нововведение заключается в том, что при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будут учитываться их места проживания. Если человек проживает в удаленном и труднодоступном месте, освидетельствование может быть проведено заочно. Такие изменения правительство ввело по многочисленным просьбам инвалидов и их семей.

Как рассказала Ольга Голодец, устанавливать инвалидность бессрочно можно будет по целому перечню заболеваний, в который впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, а также цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. По словам Голодец, упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм, сахарный диабет.

— Постановление касается практически всех инвалидов. Это 12 миллионов человек, из них 651 тысяч — дети, — сказала Голодец.