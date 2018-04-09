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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Возле раскопок подвалов Кенигсбергского замка организуют археологическую выставку

В Калининграде продолжается работа по приведению в порядок территории раскопок подвалов Кенигсбергского замка. Об этом «КП» рассказал вице-премьер Гарри Гольдман.

Источник: Комсомольская правда

— Сейчас идет консервация раскопок. Мы откроемся к чемпионату мира по футболу. Это будет благоустроенная территория, свободная для посещения. Наконец, туда смогут подойти люди и посмотреть на раскоп западной части подвалов замка. Там же организуем выставку предметов, которые были найдены археологами. По самому саркофагу, которым в будущем планируем накрыть раскопки, мы устроим отдельный архитектурный конкурс. Обсудим предложенные проекты на Совете по культуре, выберем, и будем реализовывать, — сказал Гарри Гольдман, но сроки называть не стал.

Он отметил, что раскопки подвалов западной части замка не засыпают песком как восточную часть.

Согласно проекту, площадку облагородят и огородят заборчиком. К самим остаткам подвалов спуститься будет нельзя, на них предложат любоваться сверху со смотровой площадки. Рядом с площадкой расположат витрины с артефактами, найденными во время археологических работ.

— Территория, где сохранились подвалы, подготовлена. Есть консервация, водоотведение. Разрушения и подтоплений не будет. Раскоп будет в лучшем состоянии, чем находился до этого, — сказал он.

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