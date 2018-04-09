Возле раскопок подвалов Кенигсбергского замка организуют археологическую выставку

— Сейчас идет консервация раскопок. Мы откроемся к чемпионату мира по футболу. Это будет благоустроенная территория, свободная для посещения. Наконец, туда смогут подойти люди и посмотреть на раскоп западной части подвалов замка. Там же организуем выставку предметов, которые были найдены археологами. По самому саркофагу, которым в будущем планируем накрыть раскопки, мы устроим отдельный архитектурный конкурс. Обсудим предложенные проекты на Совете по культуре, выберем, и будем реализовывать, — сказал Гарри Гольдман, но сроки называть не стал.